Доллар в России приближается к 40 рублям, евро уже больше 50

Рубль начал валютные торги среды снижением в условиях локального дефицита валюты из-за западных ограничений и общемирового спроса на доллар США, а также после завершения налогового периода, в условиях низких нефтяных цен и оттока капитала на фоне геополитической нестабильности и неопределенной ситуации вокруг АФК "Система" и "Башнефти".

Локальный дефицит валюты выразился в проведенных накануне первых сделках Центробанка по продаже долларов в рамках операции валютный своп, невзирая на суровые условия для участников рынка.

Как сообщает Reuters, сегодня котировки бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) на торгах Московской биржи к 10.30 мск находились на уровне 44,31 рубля, корзина подорожала на 3 копейки.

При открытии котировки корзины заскочили за верхнюю границу плавающего коридора ЦБ 35,40-44,40, где регулятор ранее обязался продавать валюту в неограниченных объемах, сдвигая коридор на 5 копеек через каждые $350 миллионов интервенций.

К 10.30 мск американская валюта расчетами "завтра" оценивалась на Московской бирже в 39,64 рубля, на 5 копеек выше предыдущего закрытия.

Читайте такжеРубль из-за санкций упал до самого низкого со времен дефолта России уровняВ начале сессии был сформирован локальный максимум 39,74, что недалеко от абсолютного максимума доллара 39,89, достигнутого накануне после сообщений о возможных ограничениях трансграничного движения капитала, впрочем, практически сразу опровергнутых Центробанком.

Евро оценивается в 50,03 рубля, что на 6 копеек выше вчерашнего закрытия.