Канада предоставила Украине кредит на 200 млн канадских долларов
14:54, 01 октября 2014Финансы
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18 сентября между Украиной и Канадой было достигнуто соглашение о предоставлении займа в 200 млн долл.
Средства привлечены на 5 лет по ставке 2,1% годовых / newsmirforex.blogspot.com
Украина 30 сентября получила кредит от Канады на сумму 200 млн канадских долларов (около 2,3 млрд грн), сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Согласно сообщению, средства привлечены на 5 лет по ставке 2,1% годовых.
Минфин напомнил, что заимствование осуществлено с целью финансирования государственного бюджета с соблюдением предельного объема долга на конец бюджетного периода.
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Как сообщал УНИАН, 18 сентября между Украиной и Канадой было достигнуто соглашение о предоставлении займа в 200 млн долл. для проведения реформ в экономическом и финансовом секторе Украины.
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