Баррозу объяснил Путину, что торговые барьеры для Украины противоречат договоренностям

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу ответил президенту России Владимиру Путину – новые торговые барьеры для Украины будут противоречить договоренностям об отсрочке временного применения зоны свободной торговли.

Он отметил, что Соглашение является двусторонним документом, и изменять его могут только соответствующие стороны.

О таком содержании письма, которое было направлено российскому президенту, сообщила в среду в Брюсселе представитель Европейской комиссии Пиа Аренкильде Хансен, передает собственный корреспондент УНИАН.

По словам Хансен, в письме президент Баррозу напомнил Путину, что предложение отложить временное применение Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли было согласовано на трехсторонней встрече 12 сентября. „Президент напомнил, что со стороны ЕС мы проинформировали государства-члены, и получили согласование на необходимые законодательные шаги, которые вы видели в последние дни. Предложение отложить временное применение зоны свободной торговли связано с тем, как об этом президент напомнил в своем письме, чтобы продолжать применение преференциального режима между Россией и Украиной, как это также было согласовано во время трехсторонней встречи 12 сентября. В этом контексте президент выразил обеспокоенность относительно новых мер российского правительства, которые предлагают новые торговые барьеры между Россией и Украиной, потому что это будет, как высказался президент, противоречить договоренностям трехсторонней встречи”, - сказала она.

Читайте такжеЕС либерализовал торговлю с Украиной, а Россия блокирует - глава МИД ШвецииХансен также отметила, что в письме президент Баррозу напомнил Путину, что ЕС готов продолжать работать с Россией над любыми негативными влияниями на российскую экономику, которые могут быть вследствие применения зоны свободной торговли. „Но также четким является то, что Соглашение об ассоциации – двустороннее соглашение, и изменения могут быть сделаны только привлеченными сторонами, как мы это объясняли раньше. Эти шаги – часть пути широкого мирного процесса в Украине, который уважает территориальную целостность и суверенитет Украины”, - подчеркнула представитель ЕК.

Хансен добавила, что Европейская комиссия продолжит вносить свой вклад в мирное разрешение ситуации в Украине. „Это письмо должно рассматриваться в этом духе. Президент выразил надежду, что этот план будет полностью выполнен, и может быть достигнут быстрый и решительный прогресс в трехсторонних переговорах”, - отметила она.