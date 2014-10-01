В России подсчитывают, что случится с экономикой при цене нефти в $60

Центральный банк РФ собирается сформулировать план действий на случай шокового сценария со снижением нефтяных цен до $60 за баррель, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, передает Рейтер.

"Нас попросили, чтобы мы делали шоковый сценарий. Мы делали жесткий, но вероятный, а нас просили шоковый, поэтому порядка $60 мы там заложим", - сказала Юдаева.

Цены на нефть снижаются ввиду увеличения как предложения, так и спроса на рынке, и большинство экспертов исключают их скорое повышение. Сейчас баррель российской смеси Urals стоит $94,5, тогда как бюджет на ближайшие три года рассчитан по $100.

На прошлой неделе глава ЦБР Эльвира Набиуллина на заседании правительства, которое рассматривало проект основных направлений денежно-кредитной политики, говорила, что ЦБ прорабатывает дополнительный стрессовый сценарий, предполагающий более резкое снижение цен на нефть.

Центробанк РФ представил в проекте основных направлений денежно-кредитной политики три сценария развития российской экономики.

Базовый сценарий предполагает, что геополитические риски будут сохраняться на повышенном уровне в первом полугодии 2015 года и постепенно снизятся в дальнейшем. В этом варианте ЦБ не ждет увеличения масштаба или длительности санкций против России, но прогнозирует пролонгированное действие существующих мер, что станет сдерживающим фактором для роста экономики в 2015 году.

В этом сценарии заложена умеренно нисходящая динамика цен на нефть со $106,5 за баррель в среднем с начала 2014 года до $102,5 в среднем за год в 2017 году.

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Во втором сценарии, который предполагает аналогичную базовому динамику внешнего спроса и цен на нефть, рассматривается возможность сохранения повышенной внешнеполитической напряженности во всем рассматриваемом периоде, в том числе, пролонгированное действие обоюдных санкций и ограничений, а также повышение налоговой нагрузки на экономику.

Третий вариант основан на предпосылках, сходных со вторым вариантом в части пролонгированного действия санкций и параметров налоговой политики, к которым добавляется снижение цен на нефть: свыше $20 за баррель за 2015-2017 годы.