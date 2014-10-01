За манипуляции с долларом от валютных аукционов отстранили 4 банка

Национальный банк Украины по результатам проведенной проверки отстранил 4 банка от участия в валютном аукционе за манипуляции с валютой, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, в ходе мониторинга операций банков на межбанковском валютном рынке по состоянию на 30 сентября были выявлены факты осуществления отдельными банками манипуляций с валютой.

«Такие банки, а это 14 финучреждений, были предупреждены о возможном их отстранении от участия в валютном аукционе по продаже валюты по фиксированному курсу, объявленном Национальным банком Украины на 2 октября 2014 года. Как следствие, 4 банка были отстранены от участия в аукционе», - говорится в сообщении.

Напомним, аукционы НБУ проводятся для банков по голландской системе, предполагающей старт торгов с наибольших значений. Ранее Нацбанк продавал валюту для удовлетворения потребностей клиентов по заявкам банков не ниже 500 тыс. долл., однако по итогам совещания с руководителями мелких и средних банков намерен снизить минимальный порог заявки до 100 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, НБУ в письме коммерческим банкам 29 сентября предупредил, что намерен применять к банкам жесткие меры воздействия за манипулирование на валютном рынке, включая отзыв генеральной лицензии на проведение валютных операций.

Руководители крупнейших банков на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл.

После этих договоренностей котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживаются на уровне около 12,95/13,40 грн/долл.

Нацбанк ежедневно размещает информацию об индикативном курсе гривни к иностранным валютам, чтобы банки могли использовать этот курс как ориентир для проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины.