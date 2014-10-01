ГПУ узнала еще об 11 миллионах грн злоупотреблений Арбузова

В частности установлено, что вопреки требованиям Законов Украины «О Национальном банке Украины» и «Об осуществлении государственных закупок» в 2012 году ими безосновательно потрачено более 11 млн грн на информирование о деятельности коммерческих банков.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

По результатам проверки начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами Национального банка Украины.

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Проверки в Национальном банке продолжаются.

Как известно, председателем НБУ с декабря 2010 до января 2013 года был соратник Виктора Януковича Сергей Арбузов.