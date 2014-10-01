Гривня закрыла межбанк на уровне 13,35 за доллар

В среду, 1 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 12,9450/13,3500 грн/долл. против 12,9550/13,3500 грн/долл. на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 16,3286/16,8330 грн/евро против 16,3500/16,8276 грн/евро на 12:00.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3273/0,3375 грн/рубль против 0,3260/0,3366 грн/рубль на 12:00.