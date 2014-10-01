Госбюджет за январь-сентябрь недополучил более 20 миллиардов

В общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-сентябрь, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 301,3 млрд грн, что составляет 93,7% от планового показателя за этот период, и недополучение доходов составило 20,1 млрд грн, сообщается на сайте Госказначейства.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета за январь-сентябрь выросли 20,2%, или на 50,6 млрд грн.

Согласно оперативным данным Госказначейства, в январе-сентябре 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 262,7 млрд грн (95,9% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период).

Недопоступления в общий фонд госбюджета за отчетный период составили 11,1 млрд грн. Государственной фискальной службой Украины не обеспечен сбор в общий фонд государственного бюджета на сумму 11,5 млрд грн (при плане 237,9 млрд грн в бюджет поступило 226,4 млрд грн, или 95,2%), в том числе налоговыми органами не обеспечен сбор на сумму 7,3 млрд грн, таможенными органами не обеспечены поступления на сумму 4,2 млрд грн.

В специальный фонд госбюджета в январе-сентябре 2014 года поступило 38,5 млрд грн (81,1% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период). Недопоступления в специальный фонд составили 9 млрд грн.

Также сообщается, что в январе-сентябре возмещено 34,1 млрд грн НДС (91,8% плана).

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Как сообщал УНИАН, в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-август, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 266,5 млрд грн, что составляет 94,1% планового показателя за этот период, недополучение составило 16,8 млрд грн.

31 июля Верховная Рада приняла изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающие увеличение объема доходной части государственного бюджета на 2014 год на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн и расходной части - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.