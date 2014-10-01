Минфин привлек в госбюджет 1,3 млрд гривень

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 1,318 млрд грн на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 октября, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения облигаций в гривне сроком обращения 10 лет под 15,50% годовых по двум поданным заявкам.

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Как сообщал УНИАН, Минфин в сентябре провел 6 ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 1,7 млрд грн.

В октябре Минфин планирует провести еще 4 аукциона - 7, 14, 21 и 28 октября.

По оперативным данным Госказначейства на 29 сентября, с начала года в госбюджет поступило 213,068 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 70,753 млрд грн, на обслуживание госдолга – 31,473 млрд грн.

По состоянию на 30 сентября, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 385,568 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 266,396 млрд грн, в собственности банков – 85,542 млрд грн, нерезидентов – 19,430 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.