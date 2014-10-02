Инфляция в России из-за путинского эмбарго обновила трехлетний максимум

Инфляция в России с 1 по 29 сентября составила 0,7%, что в годовом сравнении (к сентябрю прошлого года) равнозначно инфляции в 8,1% по итогам месяца. Это максимум с сентября 2011 года и выше ключевой ставки ЦБ, повышенной в конце июля до 8%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Росстат.

Инфляция, ускорившаяся в первой половине года из-за запрета импорта мяса из Евросоюза и девальвации рубля, в июне вышла на пик (7,8%), после которого правительство, Центробанк и аналитики ожидали ее постепенного замедления. Однако с августа рост цен снова начал ускоряться из-за введенного правительством запрета на импорт ряда продовольственных товаров из стран, поддержавших санкции в отношении России.

Стали дорожать не только «запрещенные» продукты (доля некоторых из них на рынке достигала 25%), но и практически все остальные. Так, согласно Росстату, за 10 месяцев к концу сентября мясо кур подорожало на 24,2% (рынок мяса птицы практически полностью представлен отечественной продукцией: доля импорта — 13%) — почти так же, как и «запрещенная» свинина, подорожавшая за то же время на 25,2% (доля импорта — примерно 20%): переработчики из-за эмбарго на ввоз свинины и говядины переключились на мясо кур.

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За август рост цен составлял 0,2%, в годовом сравнении — 7,6%: сезонное удешевление плодоовощной продукции удержало инфляцию от более высоких темпов, но к концу сентября этот фактор почти полностью был исчерпан. Среднесуточный прирост цен, рассчитываемый Росстатом, в сентябре был в 2,75 раза выше, чем в августе, а в сравнении с сентябрем 2013 г. цены росли в 3,1 раза быстрее.

С начала года по 29 сентября рост цен составил 6,3% против 4,7% за январь — сентябрь прошлого года. Минэкономразвития и Центробанк РФ прогнозируют инфляцию по итогам 2014 г. на уровне 7,5%, признавая риск превышения этого прогноза.