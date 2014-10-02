Нацбанк просит МВД закрыть 10 незаконных пунктов обмена валюты

Национальный банк Украины просит МВД закрыть 10 незаконных пунктов обмена валюты, список которых Нацбанк передал силовым структурам, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на итоги совещания НБУ и представителей МВД, СБУ, Госфинмониторинга и Государственной фискальной службы Украины.

По информации НБУ, эти пункты обмена не имеют даже лицензии на осуществление такой деятельности, но до сих пор продолжают работать на наличном валютном рынке.

«Глава НБУ призвала представителей Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД, СБУ, Госфинмониторинга и Государственной фискальной службы Украины соответствующим образом отреагировать и закрыть нелегальные пункты обмена валюты, осуществляющих незаконные валютные операции и стимулируют развитие «черного» рынка», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа манипуляции с долларом от валютных аукционов отстранили 4 банка

Как сообщал УНИАН, Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) в начале года обратилась к Национальному банку с призывом активизировать борьбу с незаконными обменными пунктами.

Эксперты ассоциации, проанализировав опыт других стран в этой сфере, предлагают для детенизации рынка обмена наличной валюты обнародовать на сайте Нацбанка информацию о легально работающих обменных пунктах. Этой информацией смогут воспользоваться как рядовые потребители, так и сотрудники милиции для прекращения деятельности незаконных «обменников».