Гривня продолжает держаться на отметке 13,35 за доллар

В четверг, 2 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов установились на уровне 12,9500/13,3500 грн/долл. против 12,9450/13,3500 грн/долл. на закрытии торгов в среду.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро на открытии установились на уровне 16,3558/16,8610 грн/евро против 16,3286/16,8330 грн/евро на закрытии торгов 1 октября.

Читайте такжеЗа манипуляции с долларом от валютных аукционов отстранили 4 банка

По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,3271/0,3374 грн/рубль против 0,3273/0,3375 грн/рубль на закрытии торгов 1 октября.

Читайте такжеНацбанк просит МВД закрыть 10 незаконных пунктов обмена валюты