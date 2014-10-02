В результате увеличения акциза сигареты без фильтра «потянут» уже на 10 гривен

Сентябрьское голосование пакета было провалено – Верховна Рада не проголосовала ни за один из предложенных документов. В их числе был и проект №5079, устанавливающий очередные «правила игры» на украинском табачном рынке.

Авторы предложили резко, с 101,7 грн до 227,33 грн, повысить специфическую ставку акцизного налога на сигареты без фильтра. Напомним, что специфическая ставка устанавливается в гривнах за 1 тыс. штук и оплачивается в бюджет вне зависимости от цены табачного изделия в рознице. Кроме того, должна существенно вырасти и минимальная сумма акциза, которую нужно будет уплатить за 1 тыс. шт. сигарет без фильтра – с 133,35 грн до 304,11 грн. В результате усиления налогового давления на бесфильтровый сегмент табачного рынка правительство планирует пополнить Госбюджет на 300 млн грн.

Ошибочно думать, что производители табачных изделий заплатят эту сумму из своего кармана. Акциз – это налог на потребление, и его увеличение ляжет исключительно на плечи потребителей. Эксперты уже подсчитали, что в случае принятия этого документа, сигареты без фильтра «потянут» в рознице уже на 9-10 грн за пачку (сейчас – около 6 грн). При этом нужно понимать, что покупатели сигарет бесфильтровой группы – это наименее защищенные слои населения. Курильщики выбирают сигареты нижнего ценового сегмента с соответствующими потребительскими качествами из соображений жесткой экономии средств. Постоянно снижающейся уровень жизни граждан привел к тому, что сейчас в Украине около 15% от общего объема рынка табачных изделий принадлежит сигаретам без фильтра, и этот показатель в течение последних лет растет. Желание правительства «наказать» беднейших граждан кажется особенно спорным на фоне отказа повысить налоговую нагрузку на сигареты с фильтром (среднего и высокого ценовых сегментов).

По словам народного депутата Украины, первого заместителя председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Оксаны Продан («Удар»), «ситуация с акцизами в правительственном законопроекте такая же, как и с налогом на недвижимость - акциз значительно повышают на самые дешевые сигареты, а налог на недвижимость распространяют на самые маленькие квартирки. К сожалению, о потребителях, о справедливости в части распределения налогов между богатыми и бедными, при подготовке этого проекта изменений не думали».

Впрочем, ряд законодателей сейчас рассматривает предложение экспертов увеличить специфическую ставку для сигарет без фильтра на 20%.В случае, если, наряду со специфической составляющей для бесфильтра, с 12% до 15% будет увеличена и адвалорная составляющая для всех видов, специалисты рассчитывают привлечь в Государственный бюджет около 1 млрд. грн. Если, конечно, правительство откажется от «налоговых каникул» для производителей сигарет высоких ценовых сегментов.