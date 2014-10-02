Общий эффект от деятельности налоговой милиции за 6 месяцев составляет 13 млрд. гривен

Это те средства, которые удалось вернуть в госбюджет, не дать из него вывести или незаконно скрыть от налогообложения – сообщает сайт ГФС.

Так, в 2014 году сотрудниками налоговой милиции установлена и прекращена противоправная деятельность 41 конвертационного центра, 477 транзитно-конвертационных предприятий и 531 субъекта предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. Прямые потери государственного бюджета только от неуплаты НДС этими структурами составляли 4 млрд. грн. Кроме того, предупреждено незаконное возмещение НДС на сумму 3,3 млрд. грн.

Читайте такжеМинистр финансов: налоговая реформа согласована с МВФ

1,4 млрд. грн. составили поступления за счет борьбы с теневой экономикой, а также наложен арест на имущество и средства в размере почти 1,5 млрд. грн. По результатам рассмотрения возбужденных работниками налоговой милиции уголовных дел в государственный бюджет возмещено 2,8 млрд. грн. убытков.

В рамках расследования незаконной деятельности предприятий, аффилированных с одиозными представителями «прошлой» власти, остановлено внесение изменений в систему депозитного учета ценных бумаг на общую сумму 5,4 млрд. грн.

Благодаря активизации борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров, была прекращена деятельность 81 незаконного производителя подакцизных товаров и изъято незаконно произведенных подакцизных товаров на сумму 303 млн. грн., что на 20% больше чем за соответствующий период прошлого года.

Предварительные итоги расследования деятельности должностных лиц ГП «Укрспирт», позволяют уже сегодня говорить о том, что сотрудниками налоговой милиции выявлены преступные схемы, благодаря которым, только за счет завышения цен на сырье и оформления бестоварных операций с фиктивными предприятиями, государству ежемесячно причинялся финансовый ущерб на сумму около 40 млн. грн. Также, указанными лицами был организован незаконный ежемесячный оборот алкогольной продукции объемом около 3 млн. литров спирта.

В рамках борьбы с незаконным производством табачных изделий, сотрудниками ГФС прекращена деятельность крупной подпольной табачной фабрики, производственные мощности которойпозволяли производить около 140 тыс. пачек сигарет ежедневно. Арестованы 3 промышленные линии, свыше 30 тон табачного сырья, более 100 тыс. пачек сигарет, около 10 млн. марок акцизного налога. При этом, только за одни сутки работы этих нелегальных производственных мощностей, потери госбюджета от неуплаты акцизного налога, составляли свыше 590 тыс. грн.

По словам первого заместителя главы ГФС Владимира Хоменко, по итогам 2014 года налоговая милиция отрапортует о завершении целого ряда резонансных финансовых расследований. Преступные схемы, благодаря которым в последние годы происходило масштабное разворовывание бюджетных средств и коррупционное обогащение чиновников – будут разрушены.