Инфляция в Украине составит почти 20% за год - ВБ

Всемирный банк в четвертый раз с начала года ухудшил прогноз для экономики Украины, ожидая падение ВВП страны на 8% в 2014 году и на 1% в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан на презентации нового Экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины.

«Мы прогнозируем, что ВВП Украины упадет на 8% в 2014 году и на 1% в 2015 году», - сказал Чимяо Фан.

Согласно материалам Всемирного банка, представленным в ходе презентации, возобновление роста экономики Украины ожидается во второй половине 2015 года, и уже в 2016 году ВВП страны вырастет на 3,5%, в 2017 году - на 4%.

Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, ускорится до 19% в 2014 году, до 10% - в 2015 году. В 2016 и 2017 году ожидается инфляция на уровне 6,9% и 5,8%, соответственно.

Дефицит госбюджета, по прогнозам банка, составит в 2014 году 5,8% ВВП, в 2015 году – 3,9%, в 2016 году – 2,8%, в 2017 году – 2,5%.

Всемирный банк прогнозирует государственный и гарантированный государством долг Украины в 2014 году на уровне 68,8% ВВП, в 2015 году – 74,9%, в 2016 году – 71,7%, в 2017 году – 66,9%.

Банк объясняет ухудшение прогнозов конфликт на востоке Украины, который разрушает хозяйственную деятельность, препятствует сбору налогов, оказывает негативное влияние на экспорт и снижает доверие инвесторов.

Всемирный банк подчеркивает, что возобновление роста экономики страны не возможно без проведения структурных реформ, включая жилищно-коммунальный и энергетические секторы, а также без совершенствования системы госуправления и борьбы с коррупцией.

Читайте такжеПадение экономики Украины по итогам года составит 7% при инфляции 11%

Как сообщал УНИАН, в июне Всемирный банк ухудшил прогноз спада экономики Украины по итогам 2014 года до 5%.

Международный валютный фонд в июле ухудшил оценку падения реального ВВП Украины в 2014 году до 6,5% с 5%, прогнозируемых ранее.

Кабинет министров утвердил прогнозные показатели экономического развития Украины на 2015-2017 годы по двум сценариям. Первый предполагает незначительный рост ВВП уже в 2015 году – на 0,3%, второй – на 2%. Инфляция в годовом выражении по прогнозу в 2015 году составит от 10,9% до 13% в зависимости от сценария развития.

Совет Национального банка Украины утвердил денежно-кредитную политику на 2015 год, предполагающую рост реального ВВП в 2015 году на 1% при годовой инфляции около 9%.

По данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,7%.