Гривня на межбанке потеряла 2 копейки

В четверг, 2 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов понизились до 12,96/13,37 грн/долл. против 12,95/13,35 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к середине торгов понизились до 16,3600/16,8916 грн/евро против 16,3558/16,8610 грн/евро на открытии торгов.

Читайте такжеЗа манипуляции с долларом от валютных аукционов отстранили 4 банка

По отношению к российскому рублю котировки гривни к середине торгов установились на уровне 0,3270/0,3376 грн/рубль против 0,3271/0,3374 грн/рубль на открытии торгов.

Читайте такжеНацбанк просит МВД закрыть 10 незаконных пунктов обмена валюты