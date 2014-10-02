Министр финансов России оценил потери страны от «внешних шоков» в 4% ВВП

Падение цены на нефть, геополитика и сворачивание программ QE стоили бюджету РФ 4% ВВП, заявил в четверг министр финансов Антон Силуанов, выступая на форуме "Россия зовет!", передает Прайм.

"Текущий год был непростым с точки зрения внешних факторов, и шоков. Речь идет об ожиданиях сворачивания количественного смягчения, геополитических изменениях и рисках. Это повлияло на поведения инвесторов",- сказал он.

Кроме того, существенное влияние оказало снижение цены на нефть. "Если в первом полугодии цена была 105-110 долларов за баррель, то сейчас 101 доллар",- отметил министр. Все эти изменения он оценил в 4% ВВП.

При этом Силуанов добавил, что за счет сдержанной политики России удалось выдержать все эти внешние шоки. "И такую политику мы будем проводить и дальше",- уверен министр.

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Как сообщал УНИАН, международное агентство Fitch прогнозирует, что российская экономика войдет в техническую рецессию во втором полугодии 2014 года.

По мнению экспертов, скатывание экономики России в рецессию во втором полугодии 2014 года "вполне возможно" на фоне санкций, вызвавших сложности с привлечением финансирования, а также сокращение международных резервов.

При этом Fitch прогнозирует отток капитала из РФ в 2014 году - 120 млрд долларов, а в 2015 году - 100 млрд долларов.