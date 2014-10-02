ВБ прогнозирует рост экономики Украины только с лета 2015 года
Всемирный банк ожидает возобновления роста экономики Украины во второй половине 2015 года и прогнозирует рост ВВП страны в 2016 году на 3,5% и в 2017 году на 4%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач на презентации нового Экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины.
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«Перелом в трендах должен быть во второй половине следующего года. Мы ожидаем, что если правительство продолжит структурные реформы, призванные восстановить инвестиционный климат, то движущей силой роста экономики станут именно инвестиции, и в 2016 году рост экономики восстановится на уровне 3,5%. В 2017 году мы ожидаем роста ВВП на 4%», - сказал она.
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Свое решение банк объясняет конфликтом на востоке Украины, который разрушает хозяйственную деятельность, препятствует сбору налогов, оказывает негативное влияние на экспорт и снижает доверие инвесторов.