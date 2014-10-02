Янукович и Ко растратили 220 млн гривень из бюджета на отдельную линию спецсвязи - СБУ

По материалам СБУ Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах бывшими высшими руководителями государства, экс-чиновниками Кабинета министров Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, ООО «ЕСУ» и ПАО «Укртелеком».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что в 2010-2013 гг. экс-президентом Виктором Януковичем по преступному сговору с другими лицами - тогдашним премьер-министром Николаем Азаровым, министром финансов Юрием Колобовым, первым заместителем министра финансов Анатолием Мярковским, главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Геннадием Резниковым, членом наблюдательного совета "Укртелекома" - директором ООО «ЕСУ» Ильей Солодовским, было спланировано преступление и противоправным путем внесены изменения в государственный бюджет, в результате чего незаконно профинансировано строительство выделенной телекоммуникационной сети специальной связи, что обошлось государству в 220 млн грн, говорится в сообщении.

Читайте такжеВ компании Ахметова заявляют, что спецсвязь для Януковича проводили не за бюджетные деньгиСогласно условиям договора купли-продажи пакета акций ОАО «Укртелеком», указанные работы должны были осуществляться исключительно за счет покупателя - ООО «ЕСУ».

30 сентября всем указанным лицам Генеральной прокуратурой Украины объявлены подозрения о совершении преступления, говорится в сообщении. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Виталий Ярема 30 сентября заявил, что Януковичу, Азарову и Колобову будет объявлено о подозрении в создании за средства государственного бюджета отдельной сети спецсвязи.