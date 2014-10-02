Гривня к закрытию межбанка укрепилась до 13,35 за доллар

В четверг, 2 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 12,95/13,35 против 12,96/13,37 на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,4244/16,9304 против 16,3600/16,8916 на 12:00.

Читайте такжеЗа манипуляции с долларом от валютных аукционов отстранили 4 банкаПо отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3269/0,3374 против 0,3271/0,3374 на 12:00.