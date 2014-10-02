НБУ обязал банки продавать клиентам купленную на аукционах валюту в течение 5 дней

Банки обязаны реализовать купленную на аукционах у Национального банка Украины наличную валюту для пополнения своих касс в течение 5 дней или вернуть нереализованную валюту регулятору, сообщается на сайте НБУ со ссылкой на заявление главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на совещании с банкирами 1 октября.

По словам Гонтаревой, вопрос стабилизации валютного рынка остается актуальным, однако у Национального банка достаточно средств для его сбалансирования.

«Национальный банк будет продолжать проведение еженедельных аукционов по продаже валюты по фиксированному курсу. В частности, 2 октября 2014 состоится продажа валюты на общую сумму 200 млн долл. США, в том числе для пополнения касс банков. Купленную с такой целью валюту банки должны реализовать в течение 5 дней. Нереализованную наличную валюту банкам нужно будет вернуть Национальному банку», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНацбанк просит МВД закрыть 10 незаконных пунктов обмена валютыСогласно ожиданиям НБУ, каждое физическое лицо, желающее купить наличную иностранную валюту в эквиваленте до 3 тыс. гривен (200 долл. США) в сутки, сможет это сделать.

Также сообщается, что в ближайшее время аукционы по продаже валюты будут проводиться каждый четверг.

Как сообщал УНИАН, в сентябре регулятор провел уже 5 аукционов по продаже валюты, возобновив практику их проведения впервые с 2010 года.

Аукционы проходят по голландской системе, предполагающей старт торгов с наибольших значений. В ходе аукционов НБУ продает валюту для удовлетворения потребностей клиентов и принимает к рассмотрению заявки банков не ниже 500 тыс. долл. Количество заявок банка не ограничено. Размер бронирования денежного обеспечения в национальной валюте для оплаты иностранной валюты должен составлять 100% по каждой заявке по определенному банком курсу.

Напомним, что руководители крупнейших банков на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не дороже 12,95 грн/долл.