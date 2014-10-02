НБУ собирается ликвидировать еще несколько банков

Национальный банк Украины намерен принять решение о признании неплатежеспособным одного банка на этой неделе, и еще нескольких – на следующей, сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление первого замглавы НБУ Александра Писарука на совещании с банкирами 1 октября.

По словам Писарука, регулятор выводит с рынка банки, занимавшиеся нелегальными видами деятельности, и неплатежеспособные банки.

«Хочу еще раз обратиться к банкам: Соблюдайте правила! Выполняйте инструкции!, - сказал он. - Банки, которые будут нарушать банковское законодательство, в частности валютное, будут оштрафованы. Например, недавно один из банков был оштрафован на сумму незаконно проведенной операции. Финансовый мониторинг в самих банках должен быть эффективным».

Также сообщается, что Нацбанк совместно с правоохранительными органами и в дальнейшем намерены проводить работу по ликвидации «теневого» валютного рынка, поскольку выявление и ликвидация конвертационных центров - вопрос государственной безопасности.

Читайте такжеНБУ хочет ликвидировать банк Клименко из-за отмывания 20 млрд гривень Как сообщал УНИАН, с начала года Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 22 банка, включая «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

На основании этих решений НБУ Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банки временную администрацию, в том числе в отношении 11 банков в настоящее время осуществляется процедура ликвидации.