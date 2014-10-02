Евро в России из-за санкций Запада вырос до 50,10 руб.

Рубль вечером четверга торговался в плюсе к доллару США, но подешевел к евро, сообщает Reuters.

Выступление президента РФ Путина и его комментарии на инвестиционном форуме госбанка ВТБ влияние на валютный рынок не оказали, зато рублевые котировки благожелательно отреагировали в начале дня на намерения Центробанка помогать банкам валютой через сделки репо, озвученные главой ЦБР Эльвирой Набиуллиной.

К 18.00 мск американская валюта расчетами "завтра" оценивалась на Московской бирже в 39,63 рубля, на 7 копеек ниже предыдущего закрытия. Объем биржевых сделок к этому времени не достиг и $3 миллиардов.

Единая европейская валюта оценивалась в 50,10 рубля, на восемь копеек выше закрытия среды.

Котировки бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) к 18.00 мск находились на уровне 44,33 рубля, корзина потеряла четыре копейки.

Читайте такжеЦены на нефть упали ниже $90 впервые за полтора годаФакторами против рубля остаются дефицит валюты из-за западных санкций и после завершения налогового периода, при том что до конца года брутто-объем погашений внешних займов и уплата процентов суммарно превышают $55 миллиардов.

"В целом ситуация для российских активов во многом остается прежней (негативной). Сдерживающими факторами сейчас, пожалуй, выступают лишь близость интервенций ЦБ и отсутствие излишней ликвидности, что и ограничивает дальнейшее ослабление рубля", - считают аналитики банка Нордеа. По их мнению, в краткосрочной перспективе рубль может продолжить торги в районе 38,80-40,00.