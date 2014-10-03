Нацбанк продал на валютном аукционе $200 млн по 12,90 грн

В четверг, 2 октября, Национальный банк Украины провел очередной валютный аукцион.

Как сообщает официальный сайт НБУ, регулятор продал на аукционе 200 млн долл. США для поддержки банков и удовлетворения потребностей клиентов банков. Курс отсечения составил 12,90 грн за доллар США.

Читайте такжеБанкиры пообещали руководству государства продавать доллары не дороже 12,95 гривеньСогласно обнародованной информации, службами финансового мониторинга и валютного контроля Нацбанка был отклонен ряд заявок. При этом общий объем заявок, принятых к аукциону, составил 221,6 млн долл.

Как сообщает регулятор, НБУ принял решение о первоочередном 100-процентном удовлетворении заявок, поданных для поддержки банков, в объеме 60,3 млн долл. Остальные 139,7 млн долл. были использованы для удовлетворения потребностей клиентов банков.

"Национальный банк Украины обращает особое внимание на осуществление пристального контроля его профильными подразделениями за целевым использованием иностранной валюты, купленной у Национального банка Украины участниками аукциона. Напоминаем, что приобретенная на аукционе иностранная валюта должна быть использована по целевому назначению в течение 5 дней, а остальная - продана Национальному банку Украины", - подчеркивает регулятор.