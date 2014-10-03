Гривня на открытии межбанка укрепилась еще на 5 копеек

В пятницу, 3 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к открытию торгов повысились до 12,95/13,30 против 12,95/13,35 к закрытию четверга, сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни к евро на открытии торгов составили 16,40/16,81.

Котировки гривни к рублю составили 0,32/0,33.

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