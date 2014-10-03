Гривня на открытии межбанка укрепилась еще на 5 копеек
10:26, 03 октября 2014Финансы
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Усилия Нацбанка по поддержке курса украинской валюты частично успокоили валютный рынок.
Гривня продолжает расти на межбанке / Фото УНИАН
В пятницу, 3 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к открытию торгов повысились до 12,95/13,30 против 12,95/13,35 к закрытию четверга, сообщает УкрДилинг.
Котировки гривни к евро на открытии торгов составили 16,40/16,81.
Котировки гривни к рублю составили 0,32/0,33.
Читайте такжеНацбанк продал на валютном аукционе $200 млн по 12,90 грнКак сообщал УНИАН, в четверг, 2 октября, гривня к закрытию межбанка укрепилась до 12,95/13,35 за доллар против 12,96/13,37 на 12:0.
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