Еще один банк могут ликвидировать из-за сомнительных финансовых операций

Национальный банк Украины отнес «Прайм-Банк» к категории неплатежеспособных в связи с нарушениями в работе банка по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, в течение 2013-2014 годов к банку пять раз применялись меры воздействия, однако он не принимал достаточных мер по снижению рисков использования услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем.

«По результатам проведенной регулятором в сентябре внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно для банков четвертой группы, и установлены отдельные клиенты, которые постоянно совершали финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах», - говорится в сообщении НБУ.

Читайте такжеНБУ собирается ликвидировать еще несколько банковСправка УНИАН. «Прайм-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу небольших финучреждений по активам.

По информации на сайте банка, он принадлежит группе компаний и физических лиц, никто из которых не владеет существенной долей акций свыше 10%. СМИ ассоциируют банк с супругой народного депутата от Партии регионов Александра Волкова.