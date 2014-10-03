Курс гривни на межбанке резко усилился до 13,18 за доллар

В пятницу, 3 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к 12:38 повысились до 12,96/13,18 против 12,95/13,30 на открытии, сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни к евро на12:38 составили 16,38/16,64.

Котировки гривни к рублю составили 0,32/0,33.

Читайте такжеНБУ обязал банки продавать клиентам купленную на аукционах валюту в течение 5 днейКак сообщал УНИАН, в четверг, 2 октября, гривня к закрытию межбанка укрепилась до 12,95/13,35 за доллар.