Банк JP Morgan сообщил о крупнейшей краже клиентских данных

Крупнейший по активам банк США JP Morgan сообщил об утечке персональных данных клиентов.

Как пишет Прайм со ссылкой на The Guardian, в результате массированной атаки на компьютерные системы банка хакеры получили доступ к информации о 76 миллионах американских домохозяйств и 7 миллионах компаний.

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Банковские данные похищены не были, однако в руках хакеров оказались номера телефонов, адреса, электронная почта, имена, номера страховых свидетельств и другая информация о клиентах

Утечка стала одной из крупнейших за всю историю таких случаев.

Банк принес извинения клиентам и пообещал "извлечь урок".