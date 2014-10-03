Банк JP Morgan сообщил о крупнейшей краже клиентских данных
15:08, 03 октября 2014Финансы
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В результате массированной атаки на компьютерные системы банка хакеры получили доступ к информации о 76 миллионах американских домохозяйств и 7 миллионах компаний
Утечка стала одной из крупнейших за всю историю таких случаев / theguardian.com
Крупнейший по активам банк США JP Morgan сообщил об утечке персональных данных клиентов.
Как пишет Прайм со ссылкой на The Guardian, в результате массированной атаки на компьютерные системы банка хакеры получили доступ к информации о 76 миллионах американских домохозяйств и 7 миллионах компаний.
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Банковские данные похищены не были, однако в руках хакеров оказались номера телефонов, адреса, электронная почта, имена, номера страховых свидетельств и другая информация о клиентах
Утечка стала одной из крупнейших за всю историю таких случаев.
Банк принес извинения клиентам и пообещал "извлечь урок".
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