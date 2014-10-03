Рубль из-за агрессии России на востоке Украины продолжает падать

Рубль торгуется с потерями на торгах пятницы в условиях локального дефицита валюты из-за западных ограничений и после завершения налогового периода, на фоне обострения ситуации на востоке Украины и в связи с низкими нефтяными ценами, сообщает Reuters.

Котировки располагаются вблизи границы плавающего коридора ЦБ, где регулятор продает валюту в неограниченных объемах, при этом сдвигая коридор на 5 копеек вверх каждые проданные $350 миллионов, что уже могло произойти как минимум дважды с начала дня, судя по рыночным ценам.

К началу дня плавающий коридор корзины был равен 35,40-44,40 рубля, к полудню уже мог составить 35,50-44,50. Последний сдвиг плавающего коридора за счет накопления валютных интервенций был произведен 2 мая, а последнее изменение - его расширение до 9 рублей 19 августа.

К 13.35 мск пятницы бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) на торгах Московской биржи находилась на уровне 44,46 рубля, её стоимость выросла на 16 копеек. Пятничный пик корзины составил 44,50, что рядом с абсолютным минимумом 44,56, достигнутым 30 сентября.

Данные о сдвиге коридора, если он имел место, Центробанк опубликует 6 октября, а о пятничных интервенциях - 7 октября.

Читайте такжеНефть с начала года подешевела на 15%К 13.35 мск американская валюта расчетами "завтра" оценивалась на Московской бирже в 39,75 рубля, на 19 копеек выше предыдущего закрытия. Объем сделок расчетами в этой паре за три с половиной часа торгов превысил $2,2 миллиарда.

Евро торгуется у отметки 50,20, дорожая на 11 копеек.

Во вторник Евросоюз оставил в силе санкции против России, которую Запад обвиняет в поддержке сепаратистов на востоке Украины, ограничив доступ к западным ресурсам ряду крупных квазигосударственных российских банков и корпораций, в том числе нефтегазового сектора. И санкции могут быть усилены.

При этом до конца года российским корпорациям и банкам необходимо заплатить $55 миллиардов внешних займов и процентов, тогда как экспортеры в текущих условиях, по оценке участников рынка, стараются продавать минимально возможные объемы выручки за рубли, поскольку многие из них также обременены внешними долгами без возможности найти средства за рубежом.