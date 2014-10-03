В «Сбербанке России» говорят, что не возили денег боевикам в Алчевск

Дочерний банк «Сбербанка России» в Украине опровергает информацию о доставке наличности с использованием инкассаторских машин финучреждения в г. Алчевск Луганской области, который не контролируется украинскими властями, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Банк напоминает, что дочерний банк «Сбербанка России» в Украине является украинским коммерческим банком и работает строго в рамках украинского законодательства.

«Во исполнение постановления Национального банка Украины от 6 августа 2014 года №466, «Сбербанк России» не осуществляет свою деятельность в г. Алчевск Луганской области. Более того, «Сбербанк России» не располагает собственной службой инкассации», - говорится в сообщении банка.

Напомним, по информации руководителя общественной организации «Права справа» Дмитрия Снегирева, 2 октября в Алчевск Луганской области прибыли 8 машин с логотипами «Сбербанка России», и казаки из так называемой «Казачьей национальной гвардии» выгружали из автомобилей светло-зеленые сумки с наличными.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обязал банки Украины, «Укрпочту» и небанковские финансовые учреждения приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями, о чем говорится в постановлении регулятора от 6 августа №466.

Одновременно регулятор обязал свой Генеральный департамент регулирования денежного обращения ежедневно информировать банки о районах и городах областного значения Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинскими властями.

С 24 июля Нацбанк ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и в Крыму, поскольку сложившаяся ситуация не позволяет работать и обеспечивать финансирование потребностей государства и жизнедеятельности населения в обычном режиме.