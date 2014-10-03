Гривня на межбанке укрепилась до 13,15 за доллар

В пятницу, 3 октября, котировки гривни к доллару США на закрытии межбанковского валютного рынка Украины повысились до 12,95/13,15 грн/долл. против 12,96/13,18 грн/долл. к середине торгов, сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни к евро составили 16,22/16,47 грн/евро против 16,38/16,64 грн/евро к середине торгов.

Котировки гривни к рублю составили 0,32/0,33 грнрубль против 0,32/0,33 грн/рубль к середине торгов.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 октября, гривня к закрытию межбанка укрепилась до 12,95/13,35 за доллар.

Сегодня, 3 октября, гривня открыла межбанк котировками 12,95/13,30 грн/долл.