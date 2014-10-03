В «Прайм-Банк» ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Прайм-Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, временная администрация введена сроком на три месяца, до 3 января 2015 года, временным администратором банка назначен Олег Рябов.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк отнес «Прайм-Банк» к категории неплатежеспособных в связи с нарушениями в работе банка по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. По информации НБУ, в течение 2013-2014 годов к банку пять раз применялись меры воздействия.

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«Прайм-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 гола и входит в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте банка, он принадлежит группе компаний и физических лиц, никто из которых не владеет существенной долей акций свыше 10%. СМИ ассоциируют банк с супругой народного депутата от Партии регионов Александра Волкова.