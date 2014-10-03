В Фискальной службе люстрируют почти все руководство - Билоус

Под действие закона о люстрации, в случае его подписания президентом Украины Петром Порошенко, попадает 94% руководящего состава Государственной фискальной службы (ГФС), сообщил в ходе брифинга глава ведомства Игорь Билоус.

"Мы все в ожидании решения по закону о люстрации, поскольку именно наш орган, как никто другой, попадет под люстрацию. Я готов сказать, что 94% руководящего состава будет уволено, если закон будет подписан. Это очередной вызов для всей налоговой и таможенной системы", - сказал он.

По его словам, подобная ситуация станет точкой для обновления всей налоговой системы.

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Как сообщал УНИАН, 3 октября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет Закон «Об очищении власти» (о люстрации), хотя и не считает его совершенным. Закон был принят парламентом 16 сентября. Председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал его 25 сентября.