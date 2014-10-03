Фонд гарантирования вкладов физлиц сменил руководителя

По информации фонда, Ворушилин имеет значительный управленческий опыт в сфере экономики и банковском секторе, в том числе на руководящих должностях в банках «Аваль», «Мрия» и «Международный инвестиционный банк».

По информации на сайте «Международного инвестиционного банка», контрольный пакет его акций принадлежит президенту Украины Петру Порошенко через инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал».

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Как сообщал УНИАН, Василий Пасечник занимал пост директора-распорядителя Фонда гарантирования с 27 марта этого года.

Пасечник с 1993 года работал в НБУ, является соавтором около 20 законопроектов, с 2009 года занимал должность исполнительного директора по вопросам банковского регулирования и наблюдения НБУ, заместитель главы НБУ. В 2010-2011 годах Пасечник уже занимал должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц.