Доллар в России переписал исторический максимум - вплотную приблизился к 40 рублям

Курс доллара на торгах в пятницу вновь переписал исторический максимум, который теперь составляет 39,95 рубля.

Стоимость бивалютной корзины в ходе сессии достигала 44,49 рубля, что также является новым рекордом за всю историю торгов.

На 16.55 мск доллар растет к рублю на 34 копейки и стоит 39,90 рубля. Евро снижается на 1 копейку и стоит 50,01 рубля, сообщает Прайм.

Новые минимумы российская валюта показала, несмотря на поддержку со стороны Банка России. Практически всю сессию рубль провел на минимумах в зоне интервенций Центробанка. Единственная попытка выйти из нее продолжалась две минуты и оказалась неудачной.

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Цены на нефть в первой половине дня пытались скорретироваться вверх после вчерашнего обвала, однако к середине торгов снижение на рынке "черного золота" возобновилось.

На 15.51 мск фьючерс на Brent с поставкой в октябре дешевеет на 0,7% - до 93,34 доллара за баррель.