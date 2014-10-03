Цены на золото упали до минимума с начала года

Цены на золото обрушились в пятницу до минимума с декабря прошлого года после выхода хорошей статистики США о занятости, сообщает Рейтер.

Рост числа рабочих мест в США в сентябре и сокращение безработицы оказались существенно лучше прогнозов, что вызвало обвал цен на золото, которое притягивает деньги инвесторов в периоды ослабления мировой экономики и отталкивает - при сигналах ее оздоровления.

Индикативные спот-цены на золото упали на 14,2 доллара до $1.199,5 за унцию - минимального значения с 30 декабря 2013 года, когда был зафиксирован уровень $1.196 за унцию.