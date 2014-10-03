Нацбанк вслед за валютой ограничил продажу банковских металлов
Теперь физлицам разрешено покупать банковские металлы на сумму 3 тысячи гривень
Национальный банк Украины (НБУ) дополнил свое постановление об ограничении покупки валюты тремя тысячами гривен, распространив его и на банковские металлы, сообщает ZN.UA.
Соответствующие изменения вступают в силу с 4 октября.
Таким образом, операции по продаже наличной иностранной валюты или банковских металлов одному лицу в один рабочий день разрешены в сумме, эквивалентной 3 тыс. грн в рамках одного банковского учреждения.
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Кроме того, НБУ ограничил выдачу банковских металлов с текущих и депозитных счетов клиентов уровнем 15 тыс. грн (в эквиваленте по официальному курсу) в сутки: до сих пор это ограничение также касалось только наличной инвалюты.
Как сообщалось, постановлением от 22 сентября 2014 года № 591 Национальный банк Украины ограничил продажу валюты в одни руки суммой 3 тысячи гривень в сутки.