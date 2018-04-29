Баланс недели: ВБ прогнозирует восстановление экономики Украины к 2016 году, страну ждет рекордный урожай, «Нафтогаз» заплатил по евробондам

На текущей неделе эксперты Всемирного банка озвучили прогноз развития экономики Украины, согласно которому уже во второй половине 2015 года страна продемонстрирует экономический рост. Восстановление темпов роста до уровня, которыми страна развивалась до кризиса, возможно уже в 2016 году. Уже к 2017 году рост ВВП составит не менее 4%. И движущей силой тут станут инвестиции, которые придут в страну, если правительство продолжит структурные реформы, призванные восстановить инвестиционный климат и доверие к конкурентоспособности отечественной экономики.

Эту же мысль разделяют и иностранные инвесторы, готовые вкладывать в нашу страну значительные средства в лучшем случае через год – к осени 2015 года. Такую мысль они выразили в ходе прошедшего на текущей неделе большого собрания участников Европейской Бизнес Ассоциации и Американской торговой палаты с президентом и премьер-министром Украины. Двухчасовой разговор, обещавший стать ключевым событием начала октября, оказался закрытым для прессы, но перед началом дискуссии инвесторы обозначили свои претензии властям, указав на медленный ход реформ, и назвали «фантастическим» план президента увеличить объем прямых иностранных инвестиций в Украину к 2020 году на 40 млрд долл. Власти же обратили внимание предпринимателей на три ключевых вызова для страны – войну, коррупцию и глубокий энергетический кризис. Именно они, по мнению правительства, затягивают все намеченные преобразования. «Война очень повлияла на Украину. Трудно привлечь иностранных инвесторов, когда на украинской земле российские танки», - сказал премьер-министр Арсений Яценюк.

В свою очередь исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, комментируя итоги встречи, отмечала: «Некоторые компании заявили о том, что готовы вкладывать сотни миллионов долларов в четвертом квартале следующего года. Но это только четвертый квартал и следующего года, это не сейчас». Сейчас, по словам Деревянко, нужно подавать инвесторами положительные сигналы, чтобы они хотя бы к следующей осени выполнили инвестиционные планы. «Но пока таких сигналов, кроме встреч на высшем уровне, мы пока не видим», - добавила Деревянко.

Впрочем, «точечные» положительные сигналы правительство на этой неделе все-таки подало.

Заплатить по счетам

Во вторник премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о погашении «Нафтогазом» своих пятилетних евробондов, выпущенных и размещенных в качестве инструмента реструктуризации долговых обязательств 2004 года. Общий объем платежа составил 1,67 млрд долл. Эти средства «Нафтогаз» зарезервировал еще в сентябре.

«Несмотря на сложную ситуацию, мир тщательно наблюдает за тем, как ведет себя Украина по выполнению обязательств - внутренних и внешних, – отмечал по этому поводу премьер Яценюк. - Я хочу заявить, что правительство, несмотря на всю сложность финансовой и экономической ситуации для страны, ответственно относится к выполнению всех обязательств, в том числе по погашению долговых обязательств».

Также на этой неделе Кабмин отчитался о возмещении НДС за сентябрь. В частности, объем текущих денежных платежей составил 4,5 млрд грн, что немногим меньше показателя августа. Кроме того, в сентябре предпринимателям выдали НДС-облигаций на 300 млн грн – в счет погашение ранее сформированной задолженности по возмещению НДС. Теперь объем НДС-облигаций, размещенных с июля по октябрь, составляет 6,7 млрд грн. Крупнейшими держателями НДС-бумаг остаются крупнейшие украинские экспортеры - «АрселорМиттал Кривой Рог», швейцарская Ferrexpo, контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, корпорация ИСД, а также агрохолдинги «Кернел», «Укрлендфарминг» и их корпоративные подразделения.

Положительный сигнал правительство послало и гражданам. Кабинет министров Украины выделил 8,8 млрд грн на оплату льгот и компенсаций за коммунальные услуги, повышение стоимости которых украинцы ощутят уже в октябре – с началом отопительного сезона. В правительстве рассчитывают, что получить государственную помощь смогут миллионы украинских семей, но для этого надо срочно обратиться в органы социальной опеки.

"Я просил бы украинцев обратиться в отделы социального обеспечения для получения льгот и компенсаций и для оформления субсидий. Общий объем в бюджете, который мы выделили, - 8,8 млрд грн. 3,8 млрд уже использовали, 5 млрд есть до конца текущего года", - сказал на текущей неделе премьер.

Идем на рекорд

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины наконец озвучило уточненный прогноз урожая 2014 года. Несмотря на аннексию Крыма и боевые действия на востоке страны, Украина соберет 64,4 млн тонн зерновых, что составляет абсолютный максимум за все годы независимости. Он также превышает ранее выданный прогноз Министерства сельского хозяйства США (USDA), которое в сентябре оценило валовой сбор зерна в Украине в 2014 году на уровне 60,3 млн тонн. В прошлом году валовый сбор зерновых составил 63 млн тонн.

Комментируя обнародованные цифры, глава Минагпропрода Игорь Швайка подчеркнул, что урожай собран на более чем 14 тыс. га. «Прогнозный урожай по кукурузе составит порядка 30 млн тонн, а в целом по всей группе зерновых и зернобобовых культур – 64,421 млн тонн», - сказал министр.

При этом прогноз по экспорту Швайка не уточнил: "Экспортировать будем только после того, как определим наши внутренние потребности". Однако по уже имеющейся в Минагропроде информации, украинские аграрии с июля по октябрь экспортировали почти 9 млн тонн зерновых.

И останавливать этот поток в правительстве не собираются. На текущей неделе в комментарии журналистам заместитель министра экономического развития и торговли Украины Валерий Пятницкий сообщал, что никаких ограничений агроэкспорта не будет. «Для этого нет никаких предпосылок. Наше ведомство этого (сокращения экспорта аграрной продукции - УНИАН) точно инициировать не планирует», - подчеркнул Пятницкий.

Финансистам «на заметку»

На текущей неделе свой набор макроэкономических индикаторов развития Украины обнародовали не только Всемирный Банк, но и Минфин и Нацбанк.

Всемирный банк, несмотря на прогноз роста в 2015 году, нынешнюю ситуацию в Украине оценивает сдержанно. Банк четвертый раз с начала года ухудшил прогноз развития украинской экономики, определив уровень ее падения по итогам 2014 года на 8%. Виной тому - конфликт на востоке, разрушающий хозяйственную деятельность, препятствующий сбору налогов, оказывающий негативное влияние на экспорт. Кроме того, Всемирный банк ожидает ускорения инфляции до 19% в 2014 году.

Свою статистику представило Министерство финансов. На текущей неделе оно зафиксировало рост дефицита госбюджета на 1,3% по итогам 8 месяцев года. В абсолютных цифрах «дыра» составляет 35 млрд грн. Во многом она обусловлена фактическим прекращением бюджетных платежей из Донецкой и Луганской областей, формирующих по версии Всемирного банка до 16% ВВП страны. В частности, с начала года госбюджет «недополучил» из этих регионов более 20 млрд грн.

По-прежнему напряженной остается ситуация и в банковской сфере. В четверг Национальный банк обнародовал планы признать неплатежеспособными еще несколько банков. Как подчеркнули в НБУ, «регулятор, прежде всего, выводит с рынка банки, занимавшиеся нелегальными видами деятельности» и, таким образом, ведет работу по ликвидации «теневого» валютного рынка. Если НБУ выполнит обещание, то количество ликвидированных и признанных неплатежеспособными финучреждений страны приблизится к трем десяткам.

Газовые разговоры - to be continued

Также на текущей неделе продолжились переговоры по разрешению газовых споров в формате Украина - Россия – ЕС. Как подчеркивал накануне переговоров глава правительства, Украина ожидает промежуточного решения по газовому вопросу как в формате трехсторонних переговоров с Россией и Евросоюзом, так и в рамках рассмотрения иска НАК «Нафтогаз Украины» к российскому монополисту «Газпрому» в Арбитражном суде Стокгольма. «Мы имеем два варианта временного урегулирования газовой проблемы, которая возникла по вине Российской Федерации. Наша страна обратилась в Стокгольмский арбитражный суд с основным иском и с дополнительным иском. В соответствии с дополнительным иском, Стокгольмский арбитраж может вынести временное решение. Второй вариант - подписание временного соглашения до окончательного решения вопроса арбитражным судом - на основании общей позиции Украины и Европейского Союза», - сказал Яценюк.

В то же время участник переговорного процесса министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан подчеркивал: Украина готовит свою позицию по определению объема платежей за газ и способа их осуществления в рамках проведения газовых переговоров. «Это не вопрос оплаты долгов и поставки газа, это вопрос наших платежей. У нас есть свои предложения. Окончательного решения еще не принято. Есть предложения Европейской комиссии (по газовому вопросу - УНИАН), а у нас есть свои – несколько другие предложения», - говорил Продан журналистам в среду.

А пока стороны искали общий знаменатель в газовых вопросах, правительство запретило химпредприятиям страны использовать природный газ для технологических нужд и поднимать его из хранилищ до конца отопительного сезона. Исключение составляет только то топливо, которое может быть поставлено по корпоративным контрактам химпредприятий и поставщиков газа, подписанным после 1 октября текущего года.

Решение правительства объясняется необходимостью жесткой экономии ресурса в условиях полного отсутствия прямых поставок газа из России, сокращения реверса из Словакии, Венгрии и Польши, а также сокращения добычи угля на украинских шахтах. На текущей неделе, Минэнергоугля обнародовало статистику, согласно которой добыча угля в Украине в сентябре сократилась вдвое по сравнению с сентябрем 2013 года. А в ближайшие недели в Украину впервые за длительный период поступит первая партия импортного угля – из ЮАР.

На этом фоне хорошей новостью стало сообщение из госконцерна «Укргаздобыча». Газодобытчики на текущей неделе завершили испытание газовой скважины на Комишнянком месторождении в Полтавской области. По информации «Укргаздобычи» бурение проходило на горизонте порядка 6 тыс. метров, и специалистам удалось раскрыть крупные залежи топлива.

Такими были основные события уходящей недели. В следующие семь дней Международный валютный фонд представит свои прогнозы развития экономики Украины, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для голосования по пакету антикоррупционных законов, а в Берлине, как ожидается, состоится очередной раунд газовых переговоров с участием делегаций Украины, России и Евросоюза. Будут ли они результативными – станет понятно уже к следующей субботе.

Олеся Сафронова (УНИАН)