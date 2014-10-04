США лишили Россию торговых льгот

США исключили Россию из списка развивающихся стран, в отношении которых они применяли пониженные таможенные тарифы в рамках Генеральной системы преференций, соответствующее заявление президента США Барака Обамы опубликовано на сайте Белого дома, сообщает РИА Новости.

"Россия достаточно продвинулась в экономическом развитии и улучшила торговую конкурентоспособность, таким образом, целесообразно прекратить обозначать Россию как развивающуюся страну-бенефициара", — говорится в заявлении.

Согласно документу, решение вступило в силу в пятницу.

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В мае Обама уведомил конгресс о предстоящем отзыве торговых льгот в отношении России, действовавших в соответствии с Генеральной системой преференций. Как заявляли в российском Минэкономразвития, это не повлечет существенных изменений в динамике и структуре российского экспорта, но скажется на американских компаниях, которые благодаря этим льготам могли экономить на покупке редких или отсутствующих на рынке США сырьевых товаров.

Генеральная система преференций США сейчас действует в отношении примерно 100 стран, прежде всего ряда африканских, латиноамериканских, ближневосточных, балканских и постсоветских стран. Из крупных экономик Генеральная система преференций США применяется в отношении Индии, Индонезии и Южной Африки.

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Напомним, США и ЕС не признают присоединения Крыма к России и обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Западные страны с марта уже несколько раз вводили санкции в отношении ряда российских политиков, бизнесменов и компаний и угрожали расширить ограничительные меры. Последним случаем применения подобной практики стали сентябрьские санкции.