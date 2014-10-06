В России хотят ввести штрафы за расчеты в биткоинах

Минфин РФ предложил ввести административную ответственность за использование денежных суррогатов — документ опубликован на Едином портале проектов нормативно-правовых актов. Его действие распространится в том числе на виртуальные валюты, такие как биткоины, пишут "Ведомости".

К ответственности можно будет привлечь за операции с биткоинами, их эмиссию, а также создание и распространение ПО для эмиссии. Для физических лиц штраф предусмотрен от 5000 до 50 000 руб., для юридических — от 0,5 до 1 млн руб.

Закон уже предусматривает запрет на выпуск денежных суррогатов, напомнил представитель ЦБ, но не дает определение, что это такое. Минфин предложил следующую формулировку: денежные суррогаты — это «объекты имущественных прав, в том числе в электронном виде, используемыe в качестве средства платежа и (или) обмена и непосредственно не предусмотренныe федеральным законом».

Центробанк еще в январе предостерегал от использования виртуальных валют, но дискуссия продолжалась: в июле зампред ЦБ Георгий Лунтовский заявил, что регулятор не исключает в будущем обращения криптовалют в России после создания нормативной базы: «Мы сторонники аккуратного подхода к биткоину. Совместно с Банком международных расчетов мы мониторим эту ситуацию. Нельзя отвергать этот инструмент — возможно, за ним будущее».

Читайте такжеРубль из-за агрессии России на востоке Украины продолжает падать В Минфине считают иначе. «Существуют значительные риски бесконтрольной эмиссии “альтернативных” денег, которая при свободном перетоке из легальной валюты и обратно может привести к потере контроля за денежным оборотом, отмыванию денег, мошенничеству», — прокомментировал законопроект замминистра Алексей Моисеев.

Противники криптовалют считают, что анонимный характер операций с ними открывает широкие возможности для совершения противоправной деятельности, в том числе отмывания преступных доходов, в связи с чем совершение сделок с криптовалютами необходимо запретить, говорит старший научный сотрудник центра платежных систем Финансового университета Валерий Лопатин. Однако здесь есть некоторое противоречие, рассуждает он: если транзакции настолько анонимные, что их невозможно отследить, то как предполагается контролировать исполнение закона?

Минфин и ЦБ пока не договорились, как контролировать обращение виртуальных валют. Предполагается, что Банк России будет давать представление в Россвязьнадзор о закрытии соответствующих сайтов и сетей, объяснял Моисеев.

Криптовалюты узаконены в большинстве развитых стран, отмечает Лопатин: считается, что «современные технологии предоставляют адекватные возможности для контроля за криптовалютами со стороны общества». Сторонники криптовалют, продолжает он, настаивают, что с их помощью можно эффективно осуществлять дешевые платежи, которые не разрушают сложившийся рынок платежных услуг, а дополняют его.

О планах использовать биткоины для совершения сделок объявлял платежный сервис интернет-аукциона eBay — PayPal, сообщал Bloomberg. «Мы возьмем биткоины в оборот. В ближайшие месяцы мы разрешим участникам торговой площадки принимать виртуальную валюту», — заявил месяц назад руководитель платежного оператора Braintree (подразделение eBay, входит в блок PayPal) Билл Реди. Сейчас согласно правилам eBay криптовалюты к оплате не принимаются. Вводить биткоины в России компания не планировала, сказал представитель российского подразделения eBay.