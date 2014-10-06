Рубль из-за санкций и нефти впервые в истории упал до 40 за доллар

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск понедельника прибавил 5 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 40,01 рубля, впервые в истории превысив 40 рублей, сообщает ТАСС.

Курс евро увеличился к рублю на 19 копеек до 50,12 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 12 копеек и достигла уровня 44,56 рубля.

Банк России 3 октября сдвинул вверх на 10 копеек границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины (состоит из 0,55 доллара и 0,45 евро), следует из материалов регулятора.

Читайте такжеThe New York Times: Путин трубит об экономической силе, его советники не столь увереныНа прошедшей неделе доллар обновил исторический максимум. Вечером 3 октября курс доллара на Московской бирже вырос почти на 40 коп. и достиг 39,95 руб., установив новый исторический максимум. При этом курс евро снизился на 9 коп., до 50,00 руб., а стоимость бивалютной корзины выросла на 15 коп., до 44,45 руб.

Аналитики отмечают, что основное давление на рубль сейчас исходит от цен на нефть, которые находятся на годовых минимумах, а также от геополитических рисков. Разговоры о возможности введения ЕС новых санкций при ухудшении ситуации в Украине не играют на руку рублю, несмотря на перспективу вмешательства ЦБ.