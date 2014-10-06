Межбанк открылся гривней по 13,15 за доллар
10:35, 06 октября 2014Финансы
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Курс национальной валюты остается с пятницы на неизменном уровне.
Гривня на межбанке заметно укрепилась / Фото УНИАН
В понедельник, 6 октября, котировки гривни к доллару США на открытии межбанковского валютного рынка Украины составили 12,95/13,15, сообщает УкрДилинг.
Котировки гривни к евро на открытии сегодняшних торгов составили 16,22/16,47.
Котировки гривни к рублю на открытии межбанка составили 0,32/0,32.
Читайте такжеНацбанк продал на валютном аукционе $200 млн по 12,90 грнКак сообщал УНИАН, в пятницу, 3 октября, котировки гривни к доллару США на закрытии межбанковского валютного рынка Украины повысились до 12,95/13,15 против 12,96/13,18 к середине торгов.
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