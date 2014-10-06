Конфликт в Украине спровоцирует рост цен во всей Восточной Европе - МВФ

Непрекращающиеся военные действия на востоке Украины являются значительным геополитическим риском, способным спровоцировать дальнейший рост цен и усилить финансовые дисбалансы во всем регионе, заявила в ходе выступления в университете Джорджтауна директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«Наряду с финансовыми «тучами», мы сталкиваемся с большими геополитическими рисками. В этом смысле дальнейшая эскалация конфликта в Украине может спровоцировать рост потребительских цен, дисбалансы на финансовых рынках и в торговле, - цитирует Лагард официальный сайт МВФ. – Эти риски, помимо прочего, несут еще и большие проблемы для рядовых граждан. Мы не можем это игнорировать».

Ранее в МВФ спрогнозировали, что в случае продолжения военных действий на востоке Украины падение экономики страны превысит 7% по итогам года, а рецессия углубится и потребует новых финансовых вливаний. В 2015 году падение экономики, по мнению МВФ, составит 4,25%.

Читайте такжеСпецмиссия ОБСЕ по мониторингу ситуации на Донбассе пробудет в Украине минимум полгода - спикерПо расчетам Фонда, экспорт по итогам 2014 года сократится на фоне дальнейшего ухудшения отношений с Россией, а также с учетом физического вывода из строя производственных мощностей востока Украины. Дефицит платежного баланса в 2014 году вырастет до 7,5 млрд долл., а в 2015-м – до 11,5 млрд долл.

В этой связи Украине до конца 2015 года потребуется не менее 19 млрд долл. внешних заимствований, чтобы покрыть потребности в финансировании, спрогнозировали в МВФ.