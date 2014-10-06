Нацбанк прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 8,3%

Национальный банк Украины прогнозирует падение ВВП страны по итогам текущего года на 8,3%.

Об этом в ходе круглого стола журналистам сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Реальный ВВП нашей страны до сих пор не достиг уровня, на котором он был в 2008 году. То есть страна находилась в рецессии все эти 6 лет. Сегодня прогноз НБУ по росту ВВП - это минус 8,3%", - сказала она.

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Гонтарева подчеркнула, что падение экономики является прямым следствием политики фиксированного курса прежних властей.

«Что нам дал курс 8? На начало этого года реальный ВВП до сих пор не достиг уровня 2008 года, то есть глобально страна находилась в рецессии 6 лет. У нас в стране за последние 2 года прежнее руководство НБУ потратило на поддержание стабильного курса 22 млрд долл. валютных резервов, из которых 4 млрд – только за январь-февраль. Этим и были созданы дисбалансы. Поэтому в отношении того, что должен быть рыночный курс, а не фиксированный, по-моему, не должно быть ни у кого сомнений», - сказала она.

В то же время, Гонтарева отметила, что нельзя рассматривать Национальный банк как курсообразующий инструмент.

«Национальный банк - это организация, которая отвечает за ценовую стабильность. Если наша экономика по каким-то причинам перестанет работать, то что бы вы ни хотели от Национального банка, он не справится с задачей стабилизации всей страны только путем эмиссии или сжимания гривневой массы. Потому что Национальный банк – регулятор банковской системы, а не экспортер или импортёр, он не делает стране платежный баланс», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил прогнозные показатели экономического развития Украины на 2015-2017 годы по двум сценариям. Первый предполагает незначительный рост ВВП уже в 2015 году – на 0,3%, второй – на 2%. Инфляция в годовом выражении, по прогнозу, в 2015 году составит от 10,9% до 13% в зависимости от сценария развития.

Совет Национального банка Украины утвердил денежно-кредитную политику на 2015 год, предполагающую рост реального ВВП в 2015 году на 1% при годовой инфляции около 9%.

По данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,7%.

Напомним, Всемирный банк 2 октября в четвертый раз с начала года ухудшил прогноз для экономики Украины, ожидая падения ВВП страны на 8% в 2014 году и на 1% в 2015 году. Свое решение банк объясняет конфликтом на востоке Украины, который разрушает хозяйственную деятельность, препятствует сбору налогов, оказывает негативное влияние на экспорт и снижает доверие инвесторов.

Международный валютный фонд в июле прогнозировал падение реального ВВП Украины в 2014 году на 6,5%.