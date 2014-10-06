Нацбанк ожидает укрепления гривни до 11,70 за доллар после стабилизации на Донбассе

Национальный банк Украины ожидает укрепления курса гривни после стабилизации ситуации на востоке страны до 11,70 грн/долл.

Об этом в ходе круглого стола журналистам сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Она напомнила, что в стране происходят военные действия, потому в рамках «экономики военного времени» возник индикативный курс на уровне 12,95 грн/долл., о котором договорились банкиры и руководство государства с целью стабилизировать ситуацию на рынке и остановить паническую скупку валюты населением.

«Что происходило в конце августа в начале сентября? Военные действия превратились в реальные разрушения нашей экономики на Донбассе. В оккупированном регионе находится 10% ВВП и 15% промышленного производства страны… Если не работает Алчевский металлургический завод, то это происходит не по причине, что ему не хватает преимуществ нашего валютного курса», - сказал Гонтарева.

Глава НБУ сообщила о предстоящей встрече с главой Международного валютного фонда в Вашингтоне, в ходе которой будет обсуждаться вопрос восстановления промышленного потенциала Украины.

«Как только мы его (потенциал) восстановим, мы с вами однозначно уже можем говорить не о курсе 12,95, а снова будем думать о курсе, как минимум, 11,70. Но для этого нам нужно время, и банкиры это хорошо понимают», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, руководители крупнейших банков на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл.

После этих договоренностей котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживаются на уровне около 12,95/13,40 грн/долл.

Нацбанк ежедневно размещает информацию об индикативном курсе гривни к иностранным валютам, чтобы банки могли использовать этот курс как ориентир для проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины.

Напомним, что курс гривни на межбанковском рынке до последнего времени отличался повышенной волатильностью. Так, 24 сентября на открытии межбанка доллар подорожал до 14,95 грн. Однако к закрытию торгов в этот день украинская валюта сильно укрепилась - до обещанного Нацбанком уровня 12,95.

Читайте такжеНацбанк прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 8,3% На следующий день, 25 сентября, гривня на межбанке снова резко упала - до 13,40 за доллар. На таком уровне гривня продержалась еще три дня, после чего начала резко усиливать свои позиции. В результате на сегодняшний день курс гривни на межбанке составляет уже 13,15 за доллар.