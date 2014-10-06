Гонтарева летит в Вашингтон на переговоры с МВФ и Всемирным банком

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в среду вылетает в Вашингтон для участия в переговорах по вопросу сотрудничества Украины с Международным валютным фоном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гонтарева сообщила в ходе круглого стола в Киеве.

По словам главы НБУ, в ходе визита она намерена принять участие в осенних ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка 10-12 октября в Вашингтоне, а также встретиться с главой МВФ Кристин Лагард.

«В среду я вылетаю в Вашингтон, где у меня будет встреча с Кристин Лагард. И говорить мы будем как раз о том, как нам помочь устранить наши дисбалансы. Чтобы мы за полгода смогли восстановить наш промышленный потенциал», - сказал глава НБУ.

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Как сообщал УНИАН, Украина ожидает пересмотра программы сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом в конце октября.

В целом с начала года Украина получила от МВФ около 4,5 млрд долларов кредитных средств в рамках выполнения двухлетней программы сотрудничества объемом 17 млрд долл. По линии Всемирного банка Украина получила 2,5 млрд долл. из общей суммы финансовой помощи, согласованной на 2014 год в объеме 3,5 млрд долл.

Очередная миссия МВФ приедет в Киев в ноябре и проведет объединенный обзор развития экономики страны, результаты которого будут представлены на заседании совета директоров Фонда в конце 2014 года - начале 2015 года. По результатам заседания совета можно ожидать решения о выделении Украине следующего кредитного транша в рамках двухлетней программы сотрудничества с Украиной общим объемом 17 млрд долл.