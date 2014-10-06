Украина обнародовала список российских товаров, которые могут попасть под санкции

Министерство экономического развития и торговли Украины в ответ на ограничения импорта украинской продукции на российском рынке предложило изъять из режима свободной торговли с Российской Федерацией ряд товаров и товарных групп, включая продукты питания, алкоголь, табак, минеральные удобрения, резину и резиновые изделия, трикотаж, текстиль и текстильные изделия, парфюмерную продукцию, стекло и ряд других товаров.

Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, размещенном на сайте министерства.

Общий перечень включает 94 позиции и является неокончательным, поскольку выносится на обсуждение общественности.

Читайте такжеЕС либерализовал торговлю с Украиной, а Россия блокирует - глава МИД ШвецииРанее в Министерстве экономического развития отмечали, что подобные перечни готовятся для обсуждения и будут приняты сразу же, в ответ на недружественные торговые действия российской стороны.