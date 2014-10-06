Недобросовестные банкиры не смогут выводить активы за рубеж
В конце сентября начала работу Межведомственная рабочая группа по противодействию злоупотреблениям на денежно-кредитном и валютном ранке Украины.
Основными направлениями в работе этой группы является борьба с незаконным выводом валюты за рубеж, подпольным рынком обмена валют и транзитно-координационными центрами, тесно связанными с банковскими учреждениями, сообщает ГФС. В рамках группы, был налажен беспрецедентный обмен информацией между регулятором и фискалами.
Читайте такжеУкраинские правоохранители и их коллеги из США раскрыли масштабную аферу с Green CardПо имеющейся информации, в настоящее время ГФС собирается передать регулятору список неблагонадежных коммерческих банков, задействованных в этой незаконной деятельности.
Благодаря работе группы, уже сегодня можно говорить о том, что распространенная практика вывода активов за рубеж руководством проблемных банков, будет прекращена.