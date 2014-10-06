Недобросовестные банкиры не смогут выводить активы за рубеж

Основными направлениями в работе этой группы является борьба с незаконным выводом валюты за рубеж, подпольным рынком обмена валют и транзитно-координационными центрами, тесно связанными с банковскими учреждениями, сообщает ГФС. В рамках группы, был налажен беспрецедентный обмен информацией между регулятором и фискалами.

Читайте такжеУкраинские правоохранители и их коллеги из США раскрыли масштабную аферу с Green CardПо имеющейся информации, в настоящее время ГФС собирается передать регулятору список неблагонадежных коммерческих банков, задействованных в этой незаконной деятельности.

Благодаря работе группы, уже сегодня можно говорить о том, что распространенная практика вывода активов за рубеж руководством проблемных банков, будет прекращена.