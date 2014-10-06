Гривня продолжает удерживаться на отметке 13,15 за доллар

В понедельник, 6 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 12,9550/13,1500 грн/долл. против 12,9633/13,1500 грн/долл. на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,2790/16,5150 грн/евро против 16,2734/16,4966 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3253/0,3302 грн/рубль против 0,3243/0,3289 грн/рубль на 12:00.

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