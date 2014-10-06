Гривня продолжает удерживаться на отметке 13,15 за доллар
15:48, 06 октября 2014Финансы
0
Котировки гривни по отношению к евро понизились до 16,2790/16,5150 грн/евро
К российскому рублю котировки гривни понизились до 0,3253/0,3302 / Фото УНИАН
В понедельник, 6 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 12,9550/13,1500 грн/долл. против 12,9633/13,1500 грн/долл. на 12:00.
Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,2790/16,5150 грн/евро против 16,2734/16,4966 грн/евро на 12:00.
По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3253/0,3302 грн/рубль против 0,3243/0,3289 грн/рубль на 12:00.
Читайте такжеНацбанк ожидает укрепления гривни до 11,70 за доллар после стабилизации на Донбассе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter