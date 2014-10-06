Минфин проталкивает коррупционные схемы с акцизами – эксперт

Об этом заявил политолог Кость Бондаренко, пишет Обозреватель. К таким, по словам политолога, относится инициатива Минфина о якобы удешевлении стоимости акцизных марок. Министр финансов Александр Шлапак выступил с инициативой удешевить марку на 7 копеек (вместо нынешних 27 будет стоить 20 копеек). Аргумент: экономия позволит освободить огромные государственные средства.

«Теперь представим себе бутылку алкоголя стоимостью 100 гривен. Существенно влияет на его цену акцизная марка в 27 копеек? Лишь 27 копеек стоит уверенность, что вы покупаете настоящую, сертифицированную продукцию, с которой уплачены все налоги», - отмечает Бондаренко.

Как утверждает эксперт, 7 копеек стоит ключевой защитный элемент марки, который невозможно подделать. Ведь акцизные марки с исключительно голографической защитой «предприниматели» печатали в странах третьего мира, и клеили на контрабанду и контрафактную продукции, и смело реализовывали свой товар в торговых сетях. Ведь установить разницу было невозможно.

«Если сейчас пойти на требования правительства и удешевить марку (а на самом деле речь идет о намерении уменьшить уровень защиты), то беспрепятственный поток контрабандного и поддельного товара - алкоголь, табак - поступит на наш рынок, составляя угрозу для жизни людей и для экономики страны. Более того, теперь после смены марок контрабанду и контрафакт снова можно будет продавать в торговых сетях, поскольку отличить его от легальной продукции буле практически невозможно.

Кроме того, украинский бюджет недосчитается несколько миллиардов гривен», - пишет Бондаренко.

«Даже несколько процентов "комиссионных" для чиновника, пролоббирует данное постановление, вращаются возможностью обогащения на несколько поколений вперед. А теперь представьте себе, что этот чиновник пролоббировал не только эту схему, но и отстаивает интересы структуры, которая, например, поставлять голографическую фольгу для печати акцизных марок нового образца. Это же постоянный процесс - и комиссионные за услугу также будут постоянными», - отметил политолог.

В то же время Бондаренко уточняет, что чаще всего подобные "гешефты" проворачиваются на уровне заместителей министра. Но рупором этого процесса выступает именно министр финансов Александр Шлапак.

На фоне данного скандала вновь проявляется скандально известная фирма ЕДАПС. Именно ее чаще всего вспоминают, говоря о "отечественного производителя" голографической фольги.

«Я помню, как несколько лет назад в среде регионалов возмущались аппетитами и схемами, которые предлагал ЕДАПС при печати паспортов и других документов. Схемы, которые предлагались тогда ЕДАПС, вызывали не просто удивление - через них тормозился наш процесс евроинтеграции. Меняются времена и президенты. Ющенко сменил Янукович, Януковича - Порошенко. Неизменными остаются коррупционные схемы и отдельные структуры, которые одинаково успешно лоббируют свои интересы любого режима», - резюмировал Бондаренко.‏